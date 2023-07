Foggia avrà la sua 'Cittadella della giustizia': "Finalmente un Tribunale che risponda alle esigenze della comunità"

Dopo la riforma del 2012 sui tagli ai tribunali che vide la soppressione di 31 tribunali sparsi lungo lo Stivale, il palazzo di giustizia di Foggia rimase l'unico in tutta la provincia, sovraccaricando per 11 anni il sistema di giustizia di Capitanata.

Oggi è stato presentato il progetto, già finanziato, per la realizzazione della 'Cittadella della giustizia'.

Il Procuratore Capo Ludovico Vaccaro, già in passato, aveva palesato la necessità di avere più tribunali che garantissero - come la definisce lui stesso - "una giustizia di prossimità". Il vice ministro alla giustizia, Francesco Paolo Sisto, anch'egli presente questa mattina nell'aula della Corte d'Assise dove si è tenuta la presentazione del progetto, tranquillizza sostenendo che l'attuale Governo punterà a migliorare il sistema giustizia, magari proprio riportando in vita le Procure e i Tribunali soppressi nel 2012.