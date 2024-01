Ambulanza come taxi, donna simula un malore e all'arrivo in ospedale si dilegua: "Mi serviva un passaggio"

Ambulanza come taxi, donna di mezza età chiama i soccorsi fingendo un malore poi si dilegua all'arrivo in ospedale. E' successo la scorsa notte, quando il servizio del 118 è stato allertato per una chiamata giunta da Carapelle.

Dall'altra parte del telefono, vi era una donna, che all'arrivo dei sanitari, simulava un malore e spiegava di avere tosse da qualche giorno, chiedendo di essere trasportata in pronto soccorso per essere sottoposta alle cure e agli accertamenti del caso. E' stato attivato, quindi, un 'codice giallo'.

Ma una volta giunta davanti al pronto soccorso del Policlinico Riuniti, la paziente è scesa dall'ambulanza e si è allontanata velocemente. Rintracciata nei dintorni dell'ospedale, la stessa ha ammesso di aver utilizzato l'ambulanza per arrivare a Foggia: "Mi serviva un passaggio", poi si è dileguata.

Ora accusata di interruzione di pubblico servizio.