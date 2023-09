Picchiato dal padre perché gay, il caso a Foggia: l'omosessualità di un figlio va affrontata e accettata

Sta facendo discutere il caso del ragazzo ventenne di Foggia picchiato e minacciato di morte dal padre per via della sua omosessualità. Violenze che si consumavano all'interno delle mura domestiche e che coinvolgevano anche la povera madre, sostenitrice, al contrario, del marito, delle scelte del figlio.

Un Centro di Psicoterapia e Psicologia clinica di Torino, mesi fa, sul sito internet dedicato ha affrontato il tema della scoperta di essere genitori di figli gay, definendola in premessa, "un’esperienza altamente emotiva e complessa", nonostante i tempi stiano cambiando e la comunità Lgbt sia in aumento.

Tuttavia, molti genitori possono ancora sentirsi in colpa, confusi e preoccupati quando scoprono che il proprio figlio/a ha un orientamento sessuale diverso da quello etero o che la sua identità sessuale non corrisponda a quella biologica.

Nell'approfondimento, sulla scorta dell'esperienza come psicologi psicoterapeuti, i professionisti del settore hanno esplorato i vissuti dei genitori di fronte al coming out del figlio e le sfide emotive che si trovano a dover affrontare. "È importante sottolineare che le reazioni emotive dei genitori dipendono da molti fattori della loro vita, tra cui la cultura, la religione, le esperienze personali e le aspettative sul futuro. Un figlio rappresenta una parte di sé e per molte persone è difficile accettare che possa avere un sentire e dei desideri così “diversi” da quelli del genitore. Tuttavia, anche se inizialmente il genitore può provare un grosso choc è importante che, superata la prima reazione a caldo, cerchi di informarsi sulle tematiche legate alla sessualità e all’identità di genere per comprendere e supportare il proprio figlio. Un sostegno incondizionato e l’accettazione dell’identità sessuale del figlio/a sono fondamentali per la sua salute mentale e il benessere psicologico".

L’orientamento sessuale è determinato da fattori biologici, psicologici e ambientali. I genitori si sarebbero sentiti in colpa quando hanno scoperto la vera identità sessuale dei propri figli, chiedendosi se ciò sia stato causato dal loro comportamento o dalle loro azioni. "Tuttavia, è importante capire che l’orientamento sessuale non è una scelta, e che i genitori non possono influenzarlo o cambiarlo. Non esiste un singolo fattore che spieghi l’omosessualità ed è inutile l’ossessiva ricerca della causa, perchè è sbagliato il proposito di voler cambiare un aspetto così delicato e profondo della personalità del proprio figlio. La direzione verso cui è importante tendere è l’accettazione di questa sfera della personalità, una parte naturale e permanente dell’identità, processo non sempre facile da raggiungere per un genitore perchè nella nostra società sono ancora presenti pregiudizi e stigmatizzazione che hanno radici profonde di natura omofobica e che condizionano i sentimenti e i valori personali".

Secondo l'esperienza di psicoterapeuti psicologi che operano a Torino, ci sono diverse reazioni emotive a cui vanno incontro la maggior parte dei genitori di fronte al coming out del figlio: dall'accettazione e al supporto, alla negazione; ma anche disgusto, vergogna, tristezza, paura e confusione.

In sintesi si legge nell'approfondimento del team torinese - la delusione per il fatto che il proprio figlio sia gay può essere un’esperienza difficile per i genitori. Tuttavia, con il supporto adeguato e l’apertura a capire in modo più profondo, i genitori possono superare questa fase, mantenendo una comunicazione aperta e onesta con il loro figlio gay. Come? Ascoltando attentamente le sue esperienze e sentimenti, rispettare la sua scelta sessuale, che è un aspetto intrinseco della sua identità, e sostenere la sua felicità e il suo benessere.

Possono anche chiedere al proprio figlio di aiutarli a comprendere meglio le questioni legate all’orientamento sessuale e di fornire informazioni sulla propria esperienza e sulla comunità Lgbt in generale, facendogli capire che cercano di mantenere un atteggiamento di apertura anche quando non è ancora presente in loro una piena accettazione della situazione.

Per superare i sentimenti conflittuali che provano di fronte al coming out del figlio i genitori possono lavorare per aumentare le loro conoscenze riguardo alla tematica dell’orientamento sessuale e delle questioni Lgbt. Possono cercare informazioni e risorse da fonti affidabili, come organizzazioni per i diritti delle persone Lgbt, libri e articoli scientifici.

Quando i vissuti sono faticosi da affrontare è possibile beneficiare di supporto rivolgendosi agli esperti di psicoterapia, perché lungo un percorso di sostegno psicologico può essere utile parlare con altri genitori nella stessa situazione o cercare supporto da gruppi di sostegno locali o online.