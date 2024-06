Orfani 'spezzati', l'attimo che tutto cambia senza più entrambi i genitori: 19 caso nel Foggiano

Li definiscono ‘orfani speciali’, ma in realtà sono bambini e ragazzi ‘spezzati’ che hanno perso, in un colpo solo, entrambi i genitori. Sono i figli delle vittime di femminicidio, vittime due volte perché privati dell’amore e della presenza della madre, ma anche del padre (perché detenuto o, spesso, suicida) e dell’istituzione della famiglia.

Nella provincia di Foggia, i bambini e i ragazzi ‘spezzati’ sono 19; altri tre sono stati uccisi insieme alle loro madri. A restituire la fotografia della ‘tragedia nella tragedia’ è AnnaLucia Celentano (nella foto in basso), avvocatessa e tutrice, oltre che presidentessa della Camera Minorile di Capitanata: “Ad oggi contiamo 12 donne assassinate in Capitanata per mano del marito, 3 figli uccisi insieme alle rispettive madri e 19 resi orfani dalla perdita della madre e del padre, assente perché in carcere oppure, in alcuni casi, morto suicida”, spiega.

Le età degli ‘orfani speciali’, come vengono definiti dalla normativa, sono molto variabili: “Si va da bambini di pochissimi anni di vita a ragazzi poco più che maggiorenni”, spiega Celentano che precisa: “Il dramma che vivono però è il medesimo: oltre alla perdita, insanabile, del genitore, sono bambini e ragazzi che spesso hanno anche vissuto passivamente il delitto, una violenza assistita che può portare a conseguenze e scompensi molto gravi”.

La loro presa in carico è pressoché immediata: “Appena arriva la segnalazione di un femminicidio, la Procura trasmette gli atti al Tribunale per i Minorenni che provvede alla nomina di curatore speciale che possa prendere decisioni nell’immediato per loro”, spiega. Disposta la decadenza o la sospensione del genitore che ha commesso il reato, il curatore può diventare anche tutore del minore; parallelamente si avvia l’iter per il collocamento degli stessi.

Da questo momento in poi, è la ‘rete’ a muoversi: “Si lavora sempre in rete, la parte giuridico-legale non può essere slegata dall’aspetto psicologico e sociale”, precisa. A rappresentare un’àncora di salvataggio è la Rete GIADA, un progetto nazionale per il sostegno psicologico degli orfani speciali, o ‘RESPIRO’ che offre, invece, sostegno per percorsi di inclusione e resilienza.

Sono tanti e diversi i ‘nodi’ che un tutore deve sciogliere: “Un momento difficile, ad esempio, riguarda l'autorizzazione a mostrare, o meno, il cadavere della madre ai figli. E' una loro scelta, una possibilità, ma la decisione ricade tutta sulle spalle del tutore. L’autorizzazione (o meno) arriva sempre dopo il confronto con l’intera equipe: in alcuni casi, infatti, il versante psicologico consiglia questa pratica per affrontare ed elaborare meglio il lutto e prendere coscienza dell’accaduto”. Ma le variabili sono tantissime e rendono ogni caso profondamente diverso l’uno dall’altro: l’età dei ragazzi, le circostanze della morte, le condizioni della salma.

Come comportarsi, quindi? “Il tutore deve fare quello che farebbe il buon padre di famiglia. E attenersi, fondamentalmente, alle linee guida tracciate dalla Camera Minorile di Capitanata”, continua Celentano. Un altro momento delicato è l’avvio del processo a carico del genitore che ha commesso il reato. “E’ importante saggiare la volontà, la convinzione, di essere (o non essere) parte del processo con la costituzione di parte civile”, aggiunge.

“Quando i figli, testimoni oculari o meno, vengono citati come testimoni è emotivamente faticoso. E vanno preparati spicologiamente ad affrontare questo percorso con il supporto della ‘rete’ che entra in gioco prima, durante e dopo. C’è tutto un lavoro preventivo da fare: bisogna fargli visualizzare 'mentalmente' il processo, nella sua funzione (viatico per ottenere tutele e giustizia) e nella sua struttura (come è organizzata l’aula, come viene celebrata una udienza)”.

“Bisogna, poi, preparare i ragazzi a quello che potrebbe accadere in aula: interrogatori serrati, la visione del genitore dietro le sbarre, la sua ricerca del contatto visivo a tutti i costi, le tensioni che possono crearsi tra i parenti della vittima e l’imputato. Insomma, tutti elementi che possono portare effetti spesso destabilizzanti”.

Ci sono strumenti normativi in grado di aiutare gli ‘orfani speciali’ a fare pace con la propria vita. Uno di questi è la possibilità di cambio del cognome (è il caso di Alfredo Traiano, la cui vicenda è diventata oggetto di un cortometraggio). “La legge, in questo viene incontro, a condanna definitiva”. Alfredo è stato il primo e, al momento, l'unico in Capitanata ad accedere a questa possibilità: “Non risultano al momento altre richieste. Sono percorsi complessi, che vanno soppesati con molta attenzione: il cognome identifica, ed è una scelta irreversibile”, puntualizza.

Il cambio del cognome ha spesso una doppia valenza: “Da una parte c’è la volontà di prendere le distanze da chi ha commesso il reato, dall’altro il voler portare il cognome della propria madre sulle proprie gambe come atto di rivalsa. Dinanzi a casi efferati come un femminicidio ci sono paesi interi che si mobilitano. Ho visto in più di una occasione il calore e la generosità di un intero paese riversarsi su questi bambini e ragazzi. Per quanto la rete di professionisti possa sforzarsi per offrire loro la migliore sistemazione, la risposta in termini di giustizia più congrua e attivare a loro vantaggio gli strumenti economici che la legge mette a disposizione, resta il fatto che nessuno potrà restituire loro un punto di riferimento imprescindibile come la madre”, conclude.