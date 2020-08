Fidanzatini si appartano in auto e vengono minacciati da un uomo armato di fucile: paura in via Sprecacenere

Fidanzatini si appartano alla periferia di Foggia e vengono minacciati da un uomo armato di fucile. E' accaduto ieri sera, a Foggia. A darne notizia è l'Ansa.

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa, una giovane coppia si era appartata in via Sprecacenere, a Foggia, per un fugace momento di intimità, quando il loro mezzo è stato affiancato da un altro veicolo, dal quale è sceso un uomo armato di fucile.

Lo stesso avrebbe quindi puntato il fucile contro la coppia intimando loro di andare via. Sull'accaduto sono in corso gli accertamenti di polizia per ricostruire l'accaduto e chiarire le intenzioni dell'uomo: voleva allontanare la coppia o rapinarla? Indagini in corso.