Fiamme e paura nel giorno di Pasquetta: brucia abitazione

Attimi di paura in località Scialara a Vieste, dove nel pomeriggio di oggi 18 aprile è divampato un incendio in un'abitazioine al pianterreno. Per fortuna non ci sono feriti e intossicati, la proprietaria non era in casa. A provocare il rogo, un cortocircuito. Sul posto sono intervenuti i volontari della protezione civile Pegaso e Gev Capitanata.

Alle operazioni di spegnimento delle fiamme alimentate dal forte - che hanno raggiunto e distrutto una porzione di macchia mediterranea - hanno partecipato anche gli agenti della polizia municipale. Sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco. Ingenti i danni. Il pericolo principale era costituito da alcune bombole presenti all?esterno dell'appartamento.