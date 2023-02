Ristoratore trovato morto in un albergo: l'omicidio di Bruno Maiori è ancora avvolto nel mistero

Resta ancora avvolta nel mistero la morte del 45enne Bruno Maiori, giovane ristoratore lucerino, trovato senza vita in un albergo del cantone di San Gallo, in Svizzera, dove si occupava di food e aveva aperto un ristorante.

Ad un anno dall’efferato omicidio - il corpo senza vita fu trovato la mattina del 27 febbraio 2022, nel corridoio di un albergo a Mels, piccolo comune svizzero del cantone di San Gallo - non si registrano passi in avanti: “Siamo ancora nella fase delle indagini”, spiega a FoggiaToday l’avvocato Vincenzo Scarano che, con il collega Daniele Moro del Foro di Lucerna, rappresenta i familiari della vittima.

“Il segreto istruttorio è davvero stringente. Ad oggi sappiamo che le indagini stanno terminando ma non abbiamo alcun riscontro specifico in merito all’inizio del processo. La procedura elvetica - precisa il legale - è diversa dalla nostra: la raccolta delle prove processuali, infatti, avviene durante le indagini preliminari, mentre il processo è fatto solo per una conferma o smentita delle risultanze, che vengono espletate sempre con il contraddittorio delle parti”.

Per il fatto, venne subito indagato un 19enne del posto. I legali della famiglia Maiori presentarono istanza di costituzione di parte civile alla Procura della Repubblica di San Gallo, per poter accedere ai fascicoli, come previsto dall’ordinamento svizzero. In attesa della conclusione delle indagini, la comunità lucerina si è stretta attorno alla famiglia Maiori in una fiaccolata silenziosa.

Dopo la messa, celebrata presso la Chiesa del Carmine, un serpentone di oltre 100 persone hanno sfilato in silenzio per le vie del centro lucerino per giungere dinanzi all’abitazione della famiglia per un momento di raccoglimento collettivo e un pensiero della sorella. La fiaccolata è stata organizzata da familiari e amici di Bruno, in collaborazione con il Comune di Lucera.

“Siamo tutti in attesa di sapere cosa è successo. La morte di Bruno ha scosso l’intera comunità lucerina che ora attende risposte”, aggiunge Antonio Vannella, migliore amico della vittima. “Di Bruno ricordiamo tutti il suo sorriso e il suo voler bene alla vita. Ed è questo l'aspetto che, più di ogni altra cosa, ci mancherà”, conclude.