Foggia, docenti e personale beccati a 'festeggiare' i 60 anni del preside. Gli studenti: "Non è giusto"

Gli studenti degli istituti Da Vinci-Altamura non perdonano alcuni docenti e collaboratori scolastici che questa mattina avrebbero 'festeggiato' i sessant'anni del dirigente scolastico. La denuncia è diventa virale sul web. Alcune foto e video hanno cominciato a girare alla velocità della luce, raggiungendo anche la nostra redazione.

Al netto delle polemiche sul distanziamento e sul presunto assembramento che il brindisi in onore dei 60 anni del preside potrebbe o meno aver determinato, alcuni studenti hanno puntato il dito contro l'opportunità di farlo in un periodo, questo, dove un po' in tutte le realtà scolastiche si registra un numero importante di contagiati e il rschio di trasmissione del virus è più elevato, atteso che Omicron è una variante più contagiosa.

Tra gli alunni c'è chi si appella al divieto (?) che sarebbe stato loro imposto prima delle festività di Natale, di portare roba da bere e da mangiare per uno scambio di auguri. C'è chi sostiene che qualcuno sorvegliasse che tutto filasse liscio o che nessuno scattasse foto o girasse video. Tuttavia, dal materiale girato e in nostro possesso, ci sembra di escludere questa ipotesi.

C'è chi si appiglia anche al prontuario 'Alunni e famiglie' in cui si legge che "durante il cambio dell'ora gli alunni rimarranno nelle proprie aule e potranno consumare la merenda, rigorosamente personale. Non è ammesso alcuno scambio di cibi o bevande". Di auguri, evidentemente sì.

Che ci sia stato un brindisi, verosimilmente nell'aula docenti, di questo gli studenti non hanno alcun dubbio. Interessa meno con chi e con cosa siano stati festeggiati i 60 anni del dirigente dell'Altamura-Da Vinci che può vantare il primato, raggiunto nel 2020, di primo istituto della provincia di Foggia per opportunità di lavoro.