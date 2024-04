Il Questore di Foggia: "Anno di svolta contro la criminalità, lavoro di intelligence importante"

A Foggia la festa della Polizia di Stato prima onorata in piazza Cesare Battisti donando il sangue all'Associazione donatori e volontari personale Polizia di Stato “Donatorinati”, in collaborazione con la “Fratres” e poi al Teatro Giordano per la cerimonia con gli auguri del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del Ministro degli Interni Matteo Piantedosi