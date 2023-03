Festa patronale, strade del centro chiuse al traffico per la processione della Madonna dei Sette veli

Strade chiuse al traffico con rimozione forzata in vista della festività patronale. L'ufficio Mobilità e Traffico del Comune di Foggia ha diramato una nota nella quale informa la chiusura al traffico di diverse zone della città, nel corso della processione della Madonna dell'Iconavetere.

Nello specifico, è previsto il divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 14.00 di lunedì 20 marzo - con chiusura al traffico della zona interessata dalle 19.30 e fino al termine della processione – di Piazza de Sanctis, via Arpi, via della Repubblica, Piano della Croce.

Martedì 21 marzo, invece, le strade interessate da analogo provvedimento per la processione della Madonna dell’Iconavetere saranno: via della Repubblica, via Manzoni, via Fuiani, Piazza Villani, Corso Garibaldi, Piazza XX Settembre, corso Cairoli, Piazza Giordano, Corso Vittorio Emanuele, via Duomo fino alla Cattedrale. Anche per il giorno 21 divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 14.00 con chiusura al traffico dalle ore 18.30 e fino al termine dell’evento religioso. Inoltre, dalle ore 21 di lunedì 20 marzo e fino alle 7 del 21 marzo, è prevista la chiusura al traffico di via Conte Appiano, all’altezza del civico 56, per effettuare lavori urgenti alla rete idrica e fognaria.