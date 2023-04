Foggia celebra l’anniversario della Liberazione: “In Capitanata censiti oltre 1000 combattenti della Resistenza”

La tradizionale cerimonia in piazza Italia si è svolta in concomitanza con l'omaggio ai fratelli Biondi in Villa

Nell’80esimo anniversario della Resistenza, Foggia celebra la Festa della Liberazione con la consueta cerimonia in Piazza Italia, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose, e la deposizione della corona davanti al monumento ai caduti. Era prevista, stando all’invito, tra le 9.30 e le 10, ma è cominciata poco prima e in tanti sono arrivati solo quando ormai la manifestazione era terminata.

Così l’Anpi, i sindacati confederali, Acli e Arci, che nello stesso frangente si trovavano a pochi metri di distanza, nella villa comunale, per l’omaggio al monumento dei fratelli Biondi, sono giunti quando lo schieramento interforze si era già sciolto, per quanto si fossero affrettati a raggiungere la piazza in corteo con le bandiere. In ritardo anche tanti politici, arrivati trafelati quand'era troppo tardi. Evidentemente, un malinteso sull'orario ha generato un cortocircuito, ma non ha impedito l'omaggio agli eroi della Resistenza e una foto di rito.

Prima volta in qualità di presidente della Provincia di Foggia per Giuseppe Nobiletti, accanto al prefetto Maurizio Valiante e alla commissaria straordinaria Rachele Grandolfo per gli onori ai caduti. Schierati con loro anche il vice presidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese e il deputato Giorgio Lovecchio.

“Durante il Ventennio, il territorio della provincia di Foggia ha contribuito con molte persone che hanno tenuto la schiena dritta e con la loro lotta, con il loro impegno antifascista, con la diffusione e la propaganda politica in clandestinità hanno tenuto accesa la fiamma della libertà, questo è costato a molti foggiani, a molti uomini e a molte donne della Capitanta, carcere, condanne e confino”, afferma Michele Casalucci dell’Anpi Foggia, che ricorda le rivolte popolari e i tanti combattenti per la libertà. “Noi ne abbiamo censiti oltre mille, nati in provincia di Foggia, che hanno combattuto nelle file della Resistenza, a volte pagando con il loro sangue”.