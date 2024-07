Ferrovie del Gargano, all'interscambio di Lesina fermi un'ora senza servizi igienici: "I bisogni dietro a un muro"

Domenica 30 giugno un passeggero salito a bordo di un autobus di Ferrovie del Gargano a San Marco in Lamis, direzione Modena, ha lamentato la mancanza di servizi igienici nei pressi dell'interscambio in agro di Lesina, dove i passeggeri vengono fatti scendere e restano a terra fino all'arrivo di un autobus con a bordo viaggiatori provenienti dall'area del Gargano costiero (Vieste-Peschici-Vico del Gargano-Rodi Garganico).

L'attesa - secondo quanto riporta il sito dell'azienda di trasporti, dovrebbe essere di un minuto, con arrivo alle 21.59 e ripartenza immediata alle 22.

Tuttavia, talvolta la sosta si protrae oltre l'orario stabilito e oltre la soglia dei 15 minuti canonici, come nel caso della sera incriminata del 30 giugno, quando gli utenti provenienti dall'entroterra della Montagna del Sole, sono ripartiti dopo un'ora.

In quel luogo angusto e periferico, chiunque avverta l'esigenza di recarsi in bagno dovrà accontentarsi di farla all'aria aperta, al buio, o attendere la ripresa del viaggio. Anziani, donne e bambini compresi. "Mi è stato consigliato di andare ad espletare i miei bisogni dietro a un muro".

Nella giornata di lunedì 1° luglio, abbiamo segnalato il disagio a FerGargano, chiedendo per quanto tempo sarebbe andata avanti la situazione.

Tuttavia, quando sono trascorse più 48 ore, sulla questione non abbiamo ricevuto alcuna risposta, che invece ci saremmo aspettati, atteso che, ad esempio, poco meno di un anno fa, per altri motivi, dalla stessa azienda ci era stato rimproverato il fatto di non aver chiesto informazioni dopo la diffusione di una notizia su presunti ritardi, a dire dell'azienda, non corrispondente alla realtà.

Allo stesso modo invitiamo Ferrovie del Gargano a fornire, non a noi ma all'utenza, una risposta sul disservizio denunciato.