Alt documenti, ma lui ingrana la marcia e ingaggia un pericoloso inseguimento: fermato 31enne

Alt documenti, ma lui ingrana la marcia e ingaggia un pericoloso inseguimento. L’uomo, 31enne del Senegal, è stato però bloccato dopo circa un chilometro dai carabinieri della Sezione Radiomobile che lo hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto per ricettazione (l’auto era rubata), mentre il suo compagno è riuscito a dileguarsi a piedi.

E’ accaduto a Cerignola, nell’ambito dei servizi straordinari di controllo ad alto impatto svolti nei giorni scorsi nel centro ofantino. Transitando in via Manfredonia, i militari hanno intimato l’alt al conducente di una Fiat Uno, il quale, per evitare il controllo, ha innescato un inseguimento a forte velocità, protrattosi per circa un chilometro.

Quando i militari hanno raggiunto e bloccato la Fiat Uno, ne sono scesi due soggetti, che hanno proseguito la fuga a piedi. Uno di loro è riuscito a dileguarsi, facendo perdere le proprie tracce. L’altro è stato invece raggiunto, bloccato ed identificato in un senegalese di 31 anni, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale. Da immediati accertamenti è emerso che l’auto in uso ai due fuggitivi era stata rubata a Foggia il 23 agosto scorso.

Il 31enne è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto per ricettazione e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato associato alla casa circondariale di Foggia. L’autovettura è stata invece sottoposta a sequestro per la successiva restituzione al legittimo proprietario.