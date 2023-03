Trentenne accoltellato in zona Stadio: fermata una persona

Una persona è stata sottoposta a fermo per l’accoltellamento avvenuto all’alba di ieri, in via Mogadiscio, in zona Stadio, a Foggia. Vittima dell’accaduto è un 30enne foggiano che ha riportato ferite da taglio giudicate dai sanitari guaribili in circa 30 giorni.

Il fatto, lo ricordiamo, è successo intorno alle 5 del mattino quando si è verificato un violento litigio, iniziato in un appartamento e proseguito lungo la scale, culminato con l’aggressione avvenuta in strada.

La vittima, ferita al costato, si è accasciata su un’auto in sosta dove è stata soccorsa poi dagli operatori del 118 e poi trasportata al Policlinico di Foggia.

Sull’accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, che hanno acquisto i filmati delle telecamere presenti in zona. La vicenda sembrerebbe, al momento, circoscritta nell’alveo di questioni di natura privata.