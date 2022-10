Brucia un podere a Foggia, fumo e fiamme in via Bari: c'è un ferito

Un incendio di grosse dimensioni è divampato all'interno di un podere in via Bari, alla periferia di Foggia. Le fiamme sarebbero divampate all'interno del deposito della struttura, contenente diverso materiale plastico e ligneo, facilmente infiammabile.

Nel rogo una persona è rimasta ustionata ed è stata soccorsa dagli operatori del 118: al momento non sono note le sue condizioni. Sul posto, stanno operando i vigili del fuoco del Comando provinciale di Foggia, con due autobotti in supporto. L'intervento, particolarmente insidioso, è ancora in atto. Al momento non è possibile stabilire le cause del rogo: sull'accaduto sono in corso gli accertamenti della polizia.