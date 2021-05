Incidente stradale sul Gargano: moto sbanda e va fuori strada, ferito gravemente centauro

E' di un ferito il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi, sul Gargano. Il fatto è successo all'altezza della rotatoria di Macchia Libera, direzione Manfredonia.

Dalle prime informazioni raccolte, si tratterebbe di un incidente autonomo: ferito un motociclista, rimasto gravemente ferito nell'impatto con l'asfalto. L'uomo, di mezza età, ha riportato un trauma cranico e delle ferite importanti ad entrambe le gambe. Fondamentale l'intervento dei sanitari del 118, con elisoccorso e servizio 'Blood-on-board', che ha permesso di eseguire sul posto una trasfusione di sangue salva-vita.

L'uomo è stato quindi elitrasportato all'ospedale 'Casa Sollievo della Sofferenza', ma al momento non sono note le sue condizioni. Sul posto, i carabinieri per i rilievi e gli accertamenti del caso. Non è chiaro se a provocare l'incidente sia stata una manovra stessa del centauro o l'impatto con un altro mezzo.