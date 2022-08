Agguato sul Gargano: due persone ferite a colpi di arma da fuoco

Due persone sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta nel pomeriggio di oggi, nei pressi di una masseria in agro di Vieste, sul Gargano.

I due - si è appreso - erano in auto quando sono stati raggiunti da alcuni colpi di arma da fuoco (pare fucile) esplosi da un mezzo in corsa. L'agguato - un avvertimento in pieno stile criminale - è avvenuto lungo una strada interna che dalla cittadina garganica porta a Mattinata. I due feriti, sono stati soccorsi e trasferiti in ospedale per le cure del caso: non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto, stanno operando i carabinieri che hanno avviato le indagini del caso e dovranno ricostruire dinamica e movente dell'accaduto.