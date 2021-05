/ Via la Rocca

Prima il violento litigio poi 'spuntano' i coltelli: feriti due 40enni, uno è in ospedale

Accade a Foggia, dove la scorsa notte due 40enni si sono affrontati in via Della Rocca, pieno centro cittadino, riportando diverse ferite da taglio. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri