Paura in campagna, uomo ferito gravemente alla giugulare mentre pota gli ulivi: salvato da sanitari e medici

Attimi di paura questa mattina, intorno alle 10, nelle campagne di San Giovanni Rotondo, in zona contrada Coppa Mezzanelle. Un uomo è rimasto gravemente ferito alla giugulare mentre, verosimilmente con una cesoia, stava potando gli ulivi. Per cause ancora in corso d’accertamento, l’attrezzo gli ha perforato la trachea.

Giunti immediatamente a bordo di un'ambulanza, i sanitari del 118 dell’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza e di San Marco in Lamis arrivati sul posto con l'automedica, hanno prestato i primissimi soccorsi alla vittima e lo hanno trasportato in codice rosso in ospedale. L’uomo è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. La prognosi è riservata.