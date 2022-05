21enne gravemente ferito a Carapelle. Il parroco: "Francesco era vittima di bullismo"

Da ormai tre giorni Francesco sta lottando tra la vita e la morte, con tutte le sue forze, in una stanza dell'ospedale Perrino di Brindisi. Sulle cause che la sera di venerdì 13 maggio hanno provocato l'esplosione dell'appartamento di via Europa e il ferimento del 21enne, proseguono le indagini dei carabinieri. Carapelle, nel frattempo, si è stretta in preghiera attorno alla giovane vita e ai suoi familiari. Di ieri, domenica 15 maggio, l'appello alla città del sindaco Umberto Di Michele (leggi).

Secondo la Caritas locale, il ragazzo - "fragile, un po' timido e introverso" - sarebbe stato preso di mira da alcuni giovani del posto, "noti a molti", si legge in una nota postata su Facebook, "che costantemente bullizzavano dal punto di vista materiale e verbale, attraverso azioni dannose e provocatorie, lui e la sua famiglia, perfino davanti alla nuova abitazione presso le case popolari". Sempre secondo la Caritas di Carapelle, Francesco avrebbe riassunto il suo disagio chiedendosi - ” riferendosi a quei giovani" - come mai ce l'avessero con lui e la sua famiglia, fatti oggetto di "frasi e azioni spregevoli". Alcuni di loro, secondo quanto avrebbe riferito la madre, erano finanche presenti la sera dell’incidente come spettatori.

Il parroco ha invitato la comunità a cogliere il segnale di disagio arrivato dal ragazzo e a pregare uniti per la sua guarigione. "Purtroppo non ci sono parole di fronte alla sofferenza causata da questo grave incidente le cui cause sono ancora da appurare e chiarire. È giusto stare vicino a Francesco e ai suoi familiari e mandare un messaggio ai giovani. Per fare questo prendiamo in prestito le parole di Giovanni Paolo II 'Fate della vostra vita un capolavoro'. Francesco aveva appena iniziato a vivere e lui ora sta lottando per la sopravvivenza per raggiungere questo obiettivo".

Quelli di via Europa, sottolineano il parroco, i vice e il diacono - "sono fatti che segnalano un allarme nella comunità". Per questo - aggiungono - "invitiamo a costruire e a progettare un percorso educativo diverso. Deve essere un percorso di alleanze che dedica più attenzione ai ragazzi e ai genitori nel difficile compito dell'educazione dei figli e nell’opera di prevenzione evitando che ci siano atteggiamenti violenti e dannosi nei confronti di persone più deboli. Una buona prassi di attenzione ai ragazzi e ai giovani, avviata da anni dalle comunità parrocchiali, che va ulteriormente valorizzata sul territorio è l’opera costante e giornaliera dell’oratorio parrocchiale don Bosco con i suoi educatori, esso è un osservatorio privilegiato sulle dinamiche giovanili ed è un luogo aperto a tutti per realizzare percorsi comuni di inclusione e di integrazione e tolleranza".