Così ti riempio di rifiuti la Capitanata. Il Procuratore Dda: "Alla radice cattivi meccanismi istituzionali"

Secondo il Procuratore della Dda Roberto Rossi, vi sarebbero dei meccanismi che spingerebbero alcuni imprenditori a violare le regole della gestione e dello smaltimento dei rifiuti, principalmente per ragioni di profitto. La criminalità organizzata, invece, è ritenuta servente o parassita rispetto alla gestione economica degli affari illeciti. Da qui la considerazione che l'utilizzo del termine ecomafia non descriva il fenomeno per quello che realmente è.

"I fenomeni criminali legati al profitto hanno una radice spesso derivante da cattivi meccanismi istituzionali. Occorrono serie modifiche normative, come occorre che sia rigoroso il controllo sulla codificazione"

Le ecoballe nel Foggiano

Durante l'audizione in commissione parlamentare antimafia, Rossi ha inquadrato i punti salienti del sistema del traffico illecito dei rifiuti: il primo riguarda l'ingresso di camion carichi di materiale non buono, pessimo, che viene abbandonato sotto forma di ecoballe nei campi agricoli della provincia di Foggia o distribuito nelle piazzole di sosta o ai bordi delle arterie principali dell'area del Cerignola, dei Cinque Reali Siti e dei Monti Dauni tra Candela e Ascoli.

Ai centri che raccolgono il rifiuto, che lo separano o lo preparano per il successivo lavoro di recupero, arriverebbe materiale pessimo, in teoria proveniente dalla raccolta differenziata. Materiale che le aziende che operano nella raccolta e gestione dei rifiuti triturano applicando il codice di identificazione dei rifiuti 1912.

"Secondo la Cassazione chi raccoglie è tenuto ad accertare che il codice Cer sia corrispondente al materiale che mi dai, ma non lo fanno. Materiale che difficilmente può essere recuperato perché richiederebbe un lavoro di separazione troppo complicato".

Un materiale difficile da trattare, che non può andare negli impianti di recupero, ma il cui trasporto in discarica comporterebbe un costo elevato. "Questo materiale, che contiene anche rifiuti di carattere industriale, viene affidato a piccoli trasportatore a nero, soggetti che non hanno nulla da perdere, abituati ad andare nelle patrie galere, che hanno mezzi di poco valore, che prendono questo materiale e lo portano in Puglia dalla Campania, soprattutto nei campi del Foggiano e della Bat, oppure o portano in capannoni, dove vengono incendiati o distribuiti per le strade, con un problema di inquinamento diffuso enorme che ha degli effetti devastanti sulle operazioni di bonifica, che sono a carico dei comuni, che però si trovano in serissima difficoltà".

In questo drammatico scenario le piazzole delle sedi stradali e autostradali stracolme di immondizia - che il più delle volte viene addebitato maldestramente agli automobilisti - compromette l'immagine turistica della Regione: "E’ un fenomeno talmente vasto che anche per gli elementi che abbiamo non può essere riconducibile ai cittadini” ha rassicurato Rossi.

I rifiuti all'estero dal Porto di Bari

Un altro aspetto altrettanto grave è l'esportazione dei rifiuti all'estero, con partenza dal Porto di Bari: "I rifiuti vengono venduti ad alcuni broker che impediscono l’identificazione della loro provenienza, anche attraverso l’eliminazione nel software del registro di carico e scarico dei rifiuti, della parte identificativa".

Le quantità ci sono, ma non è chiaro da dove sono entrate e dove stanno andando, "che è il problema dei rifiuti capire qual è il loro cammino". Il rifiuto verrebbe camuffato dal Cer 1912 e inviato a presunti impianti di recupero in Grecia o in Turchia: "Da un punto di vista quantitativo sono fenomeni di rilievo notevole".

Le infiltrazioni della malavita organizzata

Un terzo aspetto del grave fenomeno riguarda le richieste di fallimento delle società deputate alla gestione dei rifiuti, "che pur essendo obbligate per legge a essere costantemente in regola da un punto di vista fiscale e del pagamento dei contributi all’Inps, non regolavano parte di Irpef. A questo fenomeno si ricollegava la necessità di fenomeni corruttivi o comunque fenomeni purtroppo legati a spazi che la norma prevede, cioè la rateizzazione" spiega Rossi.

Con quello che accade nelle province di Foggia, della Bat e in parte in quella di Bari, l'opportunità della rateizzazione concessa alle società, che pagherebbero soltanto la prima rata, c'entra nella misura in cui si aggiudicano le gare pubbliche attraverso la promessa di una serie di servizi che già in partenza sanno che non garantiranno: "Qui entra in gioco la criminalità organizzata, che infiltrandosi permette all’imprenditore di smaltire i rifiuti in maniera irregolare, creando un accordo a metà tra la sottoposizione dell’imprenditore alla violenza delle cosche, alle quali cede il trasporto illegale".

Si crea un’alleanza istituzionalmente pericolosa attraverso il sistema della doppia squadra, che favorisce la malavita organizzata, con una equipe composta da componenti della criminalità organizzata e un'altra da operai normali. "La prima non lavora, la stipendio e basta, con aumento dei costi per l’imprenditore che in questo modo non paga le tasse e arriva al fallimento".

L'imprenditore minacciato dalla mafia, a sua volta proverebbe a ricavare un vantaggio. Ci sono anche casi in cui le due parti sottoscrivono già in partenza un accordo illecito che prevede l'assunzione di alcune maestranze proposte dalla malavita in cambio del servizio di trasporto-smaltimento illecito dei rifiuti spuri affidato a trasportatori che non hanno nulla da perdere e che non si preoccuperebbero nemmeno dell'eventuale sequestro dei mezzi vetusti, danno di gran lunga inferiore al guadagno. "Una impresa per pagare in nero, lo deve produrre con fatture false a soggetti della criminalità organizzata".

Le soluzioni

Secondo Roberto Rossi bisogna ribaltare la gestione del rifiuto, incentivando il recupero e non la raccolta, come invece avviene ora, attraverso un controllo stretto e rigoroso, con sanzioni certe e rilevanti. Le percentuali di raccolta differenziata sarebbero soltanto uno specchietto per le allodole, che di certo mai arginerà un fenomeno che ha assunto dimensioni devastanti. Rossi ha proposto una strettissima verifica tra quanto viene promesso in sede di gara dalle imprese e quanto viene effettivamente realizzato, chiedendo di porre un limite al sistema della rateizzazione.