Femminicidio Perillo, chiusa l'istruttoria dibattimentale. In aula, un neurochirurgo come ultimo teste

In Corte D’Assise, dinanzi al presidente Mario Talani, è stato ascoltato il dottor Angelo Franzini, dell’istituto neurologico ‘Besta’ di Milano. In primavera verranno fissate le udienze per le discussioni di difesa, pubblico ministero e parti civili