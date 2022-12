Giovanna uccisa dal marito che si barrica in casa: 44enne freddata con tre colpi al petto

Tre o quattro colpi di pistola, quasi tutti a segno, nella zona del petto e del torace. E' stata uccisa così, tra le quattro mura dell'abitazione coniugale di via Saragat, ad Apricena, la 44enne Giovanna Frino.

A premere il grilletto, intorno alle 12 di oggi, sarebbe stato il marito, 56enne del posto ed ex guardia giurata. L'uomo, subito dopo il fatto, si è barricato in casa, arrendendosi solo all'arrivo dei carabinieri. La coppia, è emerso, ha tre figli, due dei quali erano rispettivamente a scuola e all'univeristà al momento del femminicidio; l'altra, di 17 anni, era invece in casa perchè influenzata. Ai militari spetta ora il compito di ricostruire dinamica e movente del fatto di sangue. L'uomo è stato sottoposto a fermo per omicidio volontario e la sua posizione è al vaglio dell'autorità giudiziaria.