Giovanna, "madre esemplare" 44enne vittima di femminicidio: città le dedica una panchina e degli alberi

L'8 marzo, in occasione della festa della donna, in via Saragat angolo via Togliatti ad Apricena, a partire dalle 11.30, verrà intitolata un'area verde in memoria di Giovanna Frino e di tutte le vittime di femminicidio. A loro saranno dedicati una panchina e degli alberi, simboli di pace.

"Sarà quello un luogo in cui chiunque - passando - potrà riflettere e ricordare" dichiara il sindaco Antonio Potenza: "La nostra città e la comunità tutta si schierano contro ogni tipo di violenza e di abuso sulle donne, ed è un segno di ciò il fatto che la nostra cittadinanza si è riscoperta, nel dolore, ancora più unita dopo i tragici fatti che lo scorso dicembre hanno interessato Giovanna Frino, una donna e una madre esemplare, una vittima di questa emergenza" aggiunge il primo cittadino.

La tragedia familiare il 22 dicembre 2022, in via Saragat, davanti a una delle tre figlie minorenne della vittima, uccisa con alcuni colpi di pistola calibro 9, esplosi dall'arma del marito 56enne ed ex guardia giurata, Angelo Di Lella. In quell'appartamento la coppia, sposata da circa 20 anni.