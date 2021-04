Aghilar fa scena muta al processo, pm gli contesta nuova aggravante da ergastolo. Assenti i familiari di Bruno: "Troppa ansia"

È iniziato questa mattina, in Corte d'Assise a Foggia, il processo a carico dell'ex fuggiasco Cristoforo Aghilar per il femminicidio di Filomena Bruno, avvenuto ad Orta Nova nel pomeriggio del 28 ottobre 2019.

In apertura di udienza, il pubblico ministero, Rosa Pensa, ha contestato all'imputato una nuova aggravante da ergastolo, ovvero quella di avere assassinato una donna che già era stata vittima di stalking da parte del 37enne. Aghilar, collegato da remoto dal carcere di Vicenza, dove è attualmente detenuto, non ha inteso rilasciare alcuna dichiarazione.

Sul punto, il difensore dell'imputato, l'avvocato Marco Merlicco, ha proposto una serie di eccezioni processuali e quindi la Corte si è aggiornata all'udienza del 7 maggio, quando verranno escussi i primi carabinieri che si occuparono delle indagini, subito dopo il brutale omicidio.

"Credo che fosse un atto dovuto da parte della Procura contestare all'imputato questa ulteriore aggravante da ergastolo, oltre alla premeditazione", spiega l'avvocato Michele Sodrio (nella foto in basso), difensore delle parti civili che già in passato si era battuto affinchè fosse riconosciuta anche tale aggravante.

"Il codice penale prevede espressamente che se lo stalker giunge addirittura ad uccidere il soggetto della propria ossessione, quello che rappresenta il classico caso di femminicidio, deve essere comminata la massima pena, cioè l'ergastolo. I parenti di Filomena Bruno non sono riusciti ad essere presenti in aula oggi, nonostante lo avessero voluto fortemente, perché all'ultimo momento sono stati presi tutti da una fortissima ansia, al solo pensiero di stare nella stessa aula con Aghilar collegato in videoconferenza", conclude.