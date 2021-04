Immagine di repertorio

Spara e uccide la moglie, trovata sul letto insieme al marito agonizzante: il femminicidio a Cerignola, la vittima aveva 80 anni

E' successo questa mattina, in una abitazione in via Giordano Bruno. Sul posto la polizia, intervenuta per la segnalazione dell'esplosione di colpi di arma da fuoco. A trovare i due corpi, uno senza vita, l'altro agonizzante, è stato il figlio della coppia