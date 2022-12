Femminicidio ad Apricena: donna uccisa in casa a colpi di pistola

Femminicidio ad Apricena, dove una donna è stata uccisa a colpi di arma da fuoco, dal marito. Il fatto è successo intorno alle 12, in via Saragat, tra le mura domestiche. Immediato l'intervento dei carabinieri, che hanno avviato le indagini sul caso. Nulla da fare per la donna - di cui non sono state ancora rese note le generalità - che è morta per le ferite riportate. Si attende l'arrivo sul posto del pm di turno e del medico legale. Subito dopo il fatto, l'uomo si sarebbe costituito.

++ GLI AGGIORNAMENTI ++