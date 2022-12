Lutto cittadino nel giorno dei funerali di Giovanna: "Aiuteremo le sue figlie ad andare avanti"

"La nostra comunità è incredula ed ancora sotto choc per quanto avvenuto lo scorso venerdì mattina ad Apricena. Nonostante la tragedia che stiamo vivendo, voglio mettere in evidenza il grande senso di comunità che stiamo riscontrando. La nostra realtà si è stretta attorno al dolore di questa famiglia, di queste ragazze alle quali abbiamo già garantito tutto il sostegno psicologico ed economico perché i loro sogni possano continuare ad andare avanti". Così il sindaco di Apricena, Antonio Potenza, torna sul femminicidio della 44enne Giovanna Frino avvenuto venerdì scorso, per mano del marito Angelo Di Lella, ex guardia giurata.

Nella giornata dei funerali, verrà proclamato il lutto cittadino e saranno chiuse le attività non essenziali. "Come Amministrazione, inoltre, abbiamo deliberato un capitolo di spesa, in bilancio, da dedicare alle famiglie vittime di femminicidio: sarà attivato un conto corrente dedicato, da destinare a queste attività dove sarà anche possibile, per chi vorrà, fare delle donazioni spontanee. Abbiamo comunicato alla famiglia di Giovanna Frino che è volontà di questa Amministrazione Comunale intitolare la via dove Giovanna viveva alla sua memoria e a tutte le vittime innocenti di femminicidio".

E ancora, conclude Potenza, "continueremo, nel corso 2023, con iniziative sociali per parlare di questa emergenza e sensibilizzare l?opinione pubblica su questi temi, senza retorica e colori di partito. Non ne possiamo più di leggere ogni giorno il numero crescente di queste vittime innocenti, donne e madri uccise tra le mura domestiche. Dobbiamo lavorare perchè tragedie come questa non avvengano mai più"