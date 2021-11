Famiglie senza corrente da venerdì notte, tra le lamiere del Campo degli Ulivi si gela: "Non ce la facciamo più"

Tre famiglie del Campo degli Ulivi di Foggia – una con bambini o con persone con problemi fisici - da venerdì notte sono alle prese con l’interruzione dell’energia elettrica, disservizio per il quale i tecnici Enel sarebbero intervenuti anche questa mattina senza però riuscire, al momento, a risolvere il problema. “Dall'una di venerdì notte abbiamo un guasto. Non si può passare un’altra giornata così. Non si può andare avanti così col contatore generale che ci dà corrente solo per qualche ora al giorno perché purtroppo scatta. Qui fra le lamiere si gela, e in più si deve buttar via roba che era nel congelatore. Siamo abbandonati, ci sono bambini che hanno freddo. Il Comune cosa fa?"