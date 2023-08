Dormono in auto e per strada con quattro figli piccoli: benefattore di San Severo li sistema in albergo

Una storia strappalacrime, di solidarietà e umanità, arriva da Bresso, in provincia di Milano. Il protagonista è un uomo di San Severo che ha permesso a una famiglia di origini egiziane composta da sei persone - tra cui quattro minorenni - di trascorrere qualche giorno in albergo dopo sette settimane vissute in auto.

Il benefattore che ha regalato qualche giorno di sollievo alla moglie e ai figli, presta servizio in una concessionaria d'auto. D'ora in avanti sarebbe disponibile anche ad accollarsi le spese di ristrutturazione edilizia di un eventuale appartamento libero di proprietà del Comune.

A raccontare l'accaduto è il quotidiano 'Il giorno'. Arrivato in Italia 26 anni fa, Mohamed ha perso il lavoro durante la pandemia. Da parecchi tempo non ha più nemmeno una casa, venduta all'asta. Da quel giorno è cominciato il calvario, che sembra non avere fine.

Fino a quando il Comune aveva provveduto alla sistemazione provvisoria del nucleo familiare in hotel e alberghi, c'era un barlume di speranza di trovare lavoro. Mohamed ha esperienza come pittore, gessista e decoratore. Senza un tetto, è praticamente impossibile o quasi che un una ditta lo assuma.

Dalla fine di giugno i suoi quattro figli dormono in auto. Lui e la moglie sui marciapiedi o in prossimità delle stazioni di servizio così da poter usufruire dei servizi igenici. Da alcuni giorni l'uomo è ricoverato in ospedale.