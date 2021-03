L'intervento

Famiglia dispersa in località 'Difesa', panico sul Gargano: il salvataggio dopo un percorso accidentato nel bosco

Necessario l'intervento dei tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Puglia. Determinante per il buon esito dell'intervento la tecnologia di Sms Locator. I soggetti tratti in salvo sono tutti in buone condizioni di salute