Falsi 'Green Pass' venduti su Telegram: "160 euro e te lo procuriamo in tre giorni". Due dei quattro indagati sono minorenni

Sono in totale trentadue i canali Telegram sequestrati dagli agenti della Polizia Postale nel corso dell’indagine in esecuzione del decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Roma su richiesta della Procura Capitolina, consentendo, così, l’interruzione dell’attività delittuosa