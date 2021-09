Fallisce la rapina in autostrada tra Candela e Cerignola: mezzi in fiamme e code lunghe un chilometro in A16

A quel punto, i malviventi hanno rinunciato al colpo, uscendo al casello di Cerignola Ovest. Sul posto è intervenuta immediatamente la polizia autostradale. Subito dopo i carabinieri, allertati dall'autostrasportatore, la scientifica, i soccorsi meccanici e il personale della Direzione di Tronco di Bari di Autostrade per l'Italia. Necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco per spegnere il rogo e bonificare la zona. Il fatto è successo all'altezza del km 154. Al momento si registra un chilometro di coda verso Canosa.

E', in breve, il bilancio di quanto accaduto questa mattina, lungo l'autostrada Napoli - Canosa. Intorno alle 5, tra Candela e Cerignola Ovest, direzione sud, un commando ha dato alle fiamme due auto che bloccavano la carreggiata. Nel frattempo, una Bmw nera con a bordo i banditi, stava tallonando un autotrasportatore che, solo per la sua abilità, è riuscito a svincolarsi e allertare le forze dell'ordine.

Fallisce la rapina ad un mezzo pesante in autostrada: auto in fiamme e code lunghe un chilometro sulla A16; temporaneamente chiuso il tratto autostradale tra Candela e Cerignola Ovest.

E' accaduto questa mattina, lungo l'autostrada Napoli - Canosa. Il colpo è fallito solo per l'abilità dell'autotrasportatore, che è riuscito a divincolarsi e allertare le forze di polizia