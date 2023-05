Invasione di cinghiali tra San Marco e Rignano: è una fake news, video girato tre anni fa a Matera

Da alcuni giorni, circola, nelle chat e sui social un video in cui si vedono decine e decine di cinghiali occupare una sede stradale. 'Inoltrato più volte', le immagini video sono arrivate anche alla nostra redazione. Spacciato per essere stato girato sulla Pedegarganica tra San Marco in Lamis e Rignano Garganico, in realtà il video risale al 31 marzo 2020 ed è stato girato con uno smartphone in provincia di Matera, località Timmari (guarda il video).

Al netto dell'emergenza cinghiali, che resta nel nostro territorio, a dissipare tutti i dubbi ci ha pensato il sindaco di San Nicandro Garganico, Matteo Vocale: "Probabilmente si tratta di zona di allevamento/ripopolamento, dato che i bordi della strada si vedono cosparsi di mais. Quindi, tranquilli tutti. Anche se resta comunque l'emergenza cinghiali sul Gargano, dove da mesi si attende il via agli abbattimenti selettivi".