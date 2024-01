Primi fiocchi bianchi sui Monti Dauni: scuole chiuse per neve a Faeto e Anzano

Prima neve dell'anno nel Foggiano, in alcuni centri dei Monti Dauni.

In particolare, questa mattina, la neve ha fatto capolino a Faeto, con il paese che si è svegliato sotto i primi fiocchi bianchi. Nevischio anche ad Orsara di Puglia. La temperatura è in netto calo rispetto agli scorsi giorni e la neve potrebbe scendere, con apporti al suolo moderati, anche in altri comuni del Gargano e Monti Dauni, al di sopra dei 400-600 metri.

Come anticipato ieri, infatti, è prevista un'allerta gialla per rischio idrogeologico, vento e neve sul Gargano, sul Tavoliere e Bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Subappennino dauno e Basso Ofanto. Disposta, a scopo preventivo, la chiusura delle scuole sia a Faeto che ad Anzano di Puglia.