Fabio non è solo, il pescatore rivede la luce dopo il naufragio in mare: donata la strumentazione di bordo

Un primo maggio all'insegna della solidarietà a Manfredonia - precisamente nei confronti di Fabio Salvemini - il pescatore sipontino che il 21 marzo era stato coinvolto suo malgrado in un incidente mentre era a bordo del suo motopescherecchio Persefone, finito contro una scogliera di Vieste per via delle avverse condizioni del mare. Recuperata dai colleghi pescatori, attraverso una brillante operazione durata due giorni, l'imbarcazione da quel giorno è oggetto di una operazione di ripristino che sta andando avanti grazie alla solidarietà dei tanti manfredoniani che hanno offerto il proprio contributo per permettere a Fabio di ritornare a lavorare: "Ha chiesto soltanto di voler ritornare in mare".

Questa mattina gli è stata consegnata la strumentazione di bordo - Gps ed ecoscandaglio per la lettura del fondale - donata da Pasquale Ciuffreda. Una apparecchiatura completa per la navigazione: "Un atto concreto, di una vicenda vissuta e sofferta".

La solidarietà ha oltrepassato i confini della città: il motore verrà rimesso a posto da una ditta di Porto Santo Stefano. E' stata donata anche una cabina.

Il messaggio è chiaro e viene ribadito dai pescatori del posto: "A Manfredonia le cose si fanno e basta".