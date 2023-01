Fabio, l'ex inviato di Striscia agli studenti foggiani: "Anch'io bullizzato da ragazzo, non tenetevi tutto dentro"

Un incontro con i giovani, promosso dalla Prefettura di, per trattare lo spinoso argomento del bullismo: addetti ai lavori in vari campi sul palco per dialogare con gli studenti

Nell'era del bullismo e del cyberbullismo, dialogare con i giovanissimi non è mai abbastanza. Per questo, la Prefettura di Foggia ha voluto promuovere, in sinergia con Polizia di Stato, Università di Foggia, Ufficio scolastico regionale e Comune di Foggia, nella splendida cornice del Teatro Umberto Giordano, un incontro con le scolaresche per analizzare l'argomento durante l'evento 'Giovani e legalità'.

A conversare con gli alunni e con la moderatrice Rossella Palmieri, il Vescovo di Foggia Vincenzo Pelvi, il direttore dell'ufficio scolastico regionale Giuseppe Silipo, il sostituto procuratore del tribunale dei minori di Bari Rosario Plotino e il presidente dell'associazione 'Bullismo, no grazie', Fabio De Nunzio.

L'evento rientra nel 'Tour della legalità' ideato nell'ambito del 'Patto Educativo Provinciale'.