Nasce il nuovo 'sindacato' per i braccianti. Aboubakar: "La casa degli invisibili dedicata a Di Vittorio"

Il giorno dell'anniversario della nascita di Giuseppe Di Vittorio, il sindacalista cerignolano che si spese per i diritti dei braccianti agricoli, nasce, sulla 'Pista' di Borgo Mezzanone, la Lega braccianti, un punto di riferimento per la tutela dei lavoratori delle campagne di ogni nazionalità. Nel cuore del ghetto, la struttura assistenziale si pone al centro delle necessità dei braccianti per poter far valere i propri diritti lavorativi.

Il carismatico Soumahoro, spiega che "la struttura è ispirata a Di Vittorio, bussola delle loro lotte e punto di riferimento". "Lega braccianti", infatti, ricorda nettamente la Lega Bracciantile del sindacalista cerignolano e questo sulla ex pista, è solo il primo di altri punti di ricezione che nasceranno in tutta Italia.

Aboubakar contesta l'attuale "decreto di emersione", nato per agevolare l'inserimento dei braccianti agricoli nel circuito della legalità ed estirpare il fenomeno del lavoro nero e del caporalato, ma che continua ad avere falle che ne vanificano l'esistenza.