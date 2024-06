Bomba ecologica cancellata dopo 20 anni: non c'è più la discarica di rifiuti tossici ex Alghisa

Sono terminati ieri, dopo 4 anni e vent'anni dalla chiusura, i lavori di bonifica dell'area dell'ex Alghisa, dove successivamente al sequestro, trentamila metri cubi di ceneri metalliche, sono rimasti fermi lì, all'aperto, su una superficie di 8mila metri quadri, a cinque chilometri dal centro abitato di Lucera e a circa dieci da Foggia. Cancella quindi la bomba ecologica. A darne notizia è stato il sindaco di Lucera Giuseppe Pitta

"Un lavoro frutto dell'impegno e della pazienza di una intera comunità. Questo è veramente un grazie sincero alla città, per la pazienza e la fiducia dimostrata negli anni. Un grazie va alla precedente amministrazione che ci ha creduto ed ha gettato le basi per la risoluzione di questo annoso problema. Un grazie va alla attuale amministrazione, a tutti i miei collaboratori, che con dedizione e spirito di servizio hanno portato a termine un lavoro essenziale per il futuro della nostra città, come se fosse esclusivamente figlio loro. Perché il futuro della città non ha colori, ha solo risultati".