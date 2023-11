Controllo fiscale fatale a un ingegnere di Foggia: non ha dichiarato ricavi per 700mila euro

Un ingegnere di Foggia è stato segnalato all'Agenzia delle Entrate per aver occultato al Fisco, ricavi per 700mila euro, come constatato a seguito di un controllo fiscale condotto dalla Guardia di Finanza. I finanzieri, all’esito di specifiche analisi di rischio ed attraverso la consultazione delle banche dati in uso al Corpo, hanno individuato il professionista che svolge attività di progettazione e consulenza tecnica.

Il contribuente è stato selezionato a seguito della constatazione, da parte delle Fiamme gialle, di alcuni elementi di anomalia nelle dichiarazioni dei redditi presentate.

A seguito degli approfondimenti condotti dai finanzieri, anche attraverso l’incrocio dei dati dichiarati con quelli risultanti nei documenti contabili ed extracontabili acquisiti in sede ispettiva, nonché mediante l’esecuzione di accertamenti bancari, è emersa l’omessa contabilizzazione e dichiarazione di compensi per oltre 700mila euro e violazioni all’Iva per oltre 150 mila euro negli anni dal 2017 al 2023.