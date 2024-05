Ordigno in via Spalato, altre disposizioni per i residenti della 'zona rossa' e mappa delle autocisterne

Dal Comune di Foggia arrivano ulteriori disposizioni per i residenti della ‘zona rossa’ interessata dall’evacuazione del prossimo 2 giugno, per consentire le operazioni di rimozione di un ordigno bellico rinvenuto in un cantiere in via Spalato.

Da Palazzo di Città comunicano che dovranno essere obbligatoriamente rimosse tutte le auto in via Monfalcone, via Onorato, via Spalato e via Zara.

In caso di mancata ottemperanza delle disposizioni, le auto saranno rimosse coattivamente.

Per il rifornimento idrico, le autocisterne saranno posizionate sabato 1 giugno in via Sant’Alfonso De' Liguori e piazza Sant’Eligio e domenica 2 giugno (a cessato evento) in piazza Vittorio Veneto, piazza Cavour, piazza San Francesco e Largo Pianara.

Oltre alla ‘zona rossa’, saranno interessate dall’interruzione dell’energia elettrica anche le strade e le piazza adiacenti alla zona rossa. Si invita, pertanto, la cittadinanza a verificare - qualora non avesse già ricevuto l’avviso da parte del gestore - l’eventuale coinvolgimento del proprio civico di residenza all’indirizzo: https://polizialocale.comune.foggia.it/pl/2024/05/16/ordigno/.

Sono stati diffusi avvisi tradotti in lingua inglese, francese e araba per facilitare le informazioni alla popolazione straniera coinvolta nel piano di evacuazione.

Si confida nella totale collaborazione della cittadinanza nelle operazioni di evacuazione al fine di velocizzare le operazioni di bonifica e fare ritorno in tempi brevi alle proprie abitazioni.