Ordigno bellico, terminate le operazioni di rimozione e bonifica: riaperta la zona rossa

Sono da poco terminate con successo le operazioni di rimozione dell'ordigno bellico in via Spalato. Le attività partire alle ore 7, condotte dai militari dell'Esercito provenienti dall'XI Reggimento Genio Guastatori, unità specialistica alle dipendenze della Brigata 'Pinerolo', sono iniziate alle ore 7.00 del mattino e terminate alle ore 12.35 con la riapertura al traffico della zona rossa. La riattivazione delle utenze è già in corso.

L'operazione è proceduta senza grossi intoppi, al netto di una breve interruzione causata dalla presenza di alcune persone individuate all'interno della zona rossa.

L'intera area evacuata è stata ufficialmente riaperta. Pertanto, tutti i residenti potranno già fare rientro nelle proprie abitazioni.

“Il successo di questa complessa operazione è il frutto di una stretta collaborazione tra il Comune di Foggia, la Prefettura, l’Esercito Italiano e la Questura, una sinergia che dimostra che quando lo Stato è chiamato a tutelare la popolazione civile risponde prontamente con professionalità e competenza. Permettetemi, però, un doveroso ringraziamento che va a tutti i componenti del COC - Centro Operativo Comunale - afferma l’assessore Daniela Patano -, a iniziare da tutte le agenti e gli agenti del Comando di Polizia Locale e il Comandante Romeo Dell Noci, che ha coordinato le attività in queste settimane, e la Protezione Civile, il cui apporto è stato straordinario. Come vorrei ringraziare la sala operativa della Questura di Foggia coordinata dal capo di gabinetto Antonio D’Introno, il cui supporto è stato fondamentale per garantire la sicurezza dell’area. E poi i dipendenti degli assessorati interessati (SUAP, servizi sociali, lavori pubblici, ndr), le associazioni di volontariato, la Croce Rossa Italiana, gli operatori del 118, il personale e i tecnici di Amgas, Ataf e Acquedotto Pugliese, i Vigili del Fuoco della città e le forze dell’ordine. Infine, a nome dell’amministrazione, vorrei ringraziare le cittadine e i cittadini foggiani e in generale tutti i residenti della zona rossa, che hanno dimostrato un grande senso di responsabilità permettendo un corretto e veloce svolgimento delle attività di bonifica”.