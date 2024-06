Foggia pronta all'evacuazione: 'zona rossa' per 8mila persone, molti sono già andati via

Mancano pochissime ore all'evacuazione di massa che domenica 2 giugno coinvolgerà 8mila residenti della 'zona rossa', in un raggio di 431 metri, interdetta dalle 6 del mattino e fino al termine delle operazioni, per la rimozione dell'ordigno bellico della Seconda Guerra Mondiale, ancora inesploso, lungo 110 cm e con diametro di ottanta, ritrovato il 9 maggio in un cantiere di via Spalato a Foggia. La bomba verrà disinnescata e fatta brillare in una cava di Lucera.

La 'zona rossa'

I 7946 abitanti delle strade coinvolte nel piano di sgombero - pari a 3820 nuclei familiari - dovranno obbligatoriamente uscire dalla zona rossa entro e non oltre le 7, spostando anche i veicoli. L’inizio e la fine della bonifica saranno segnalati mediante l’impiego delle sirene. L’accesso all'area off limits sarà vietato a partire dalle 6 (l'elenco delle vie interessate).

Acqua, luce e gas

In tanti hanno manifestato l'intenzione di lasciare le abitazioni in serata, atteso che, a partire dalle 20 verrà sospesa l'erogazione dell'acqua (che verrà riattivata entro le 22 del 2 giugno). Le autocisterne il 1° giugno si trovano in via Sant’Alfonso De' Liguori e piazza Sant’Eligio. Domani, al termine dell'evento, sosteranno in piazza Vittorio Veneto, piazza Cavour, piazza San Francesco e Largo Pianara.

Il gas sarà staccato alle 5 in via Monfalcone, da via Podgora a via Spalato, via Onorato, via Spalato e via Zara. Ai proprietari degli appartamenti è stato chiesto di chiudere la valvola prima dello sgombero. L'energia elettrica verrà staccata dalle 6. Tra le raccomandazioni anche quella di evitare l'uso degli ascensori e prestare particolare attenzione ai cancelli elettrici.

Le forze dell'ordine saranno impegnati in controlli costanti 'anti-sciacallaggio' anche mediante l'impiego dei velivoli a pilotaggio remoto.

Viabilità e collegamenti

Dalle ore 12 di oggi fino alle 20 di domenica 2 giugno è prevista la chiusura al transito veicolare di Piazza Cavour.

Lo sgombero del Nodo Intermodale di via Manfredi, per l’intera giornata, comporterà lo spostamento dei capolinea Ataf in via Galliani e in via Marina Mazzei. E lo spostamento dei capolinea dei bus a lunga percorrenza in Piazzale Vittorio Veneto, lato 'Metropark' al portico fronte stazione ferroviaria, lato Via Sabotino (i dettagli).

Dalle 7.40 alle 12.30, la circolazione dei treni tra Foggia e San Severo sarà interrotta. La stazione resterà aperta al servizio viaggiatori e saranno garantiti i treni per Roma e per Potenza, mentre alcuni collegamenti sulla linea Adriatica saranno parzialmente cancellati. Previsti bus sostitutivi o riprotezioni su altri treni per garantire il viaggio ai clienti già prenotati.

I punti di accoglienza

Domenica 2 giugno sono previste aree di accoglienza e attesa presso cui i cittadini che hanno necessità potranno restare fino al termine delle operazioni di messa in sicurezza. Strutture presso le quali le persone provenienti dalla zona rossa potranno recarsi autonomamente, nei limiti di capienza.

In villa comunale, struttura lato via Scillitani all'aperto ma con copertura, presso l'Aula Magna Facoltà di Economia, i palazzetti dello sport 'Russo' e 'Preziuso' e la palestra Taralli, al chiuso.

Ai margini della zona rossa sono previsti quattro punti di raccolta da cui partirà un servizio navetta per essere trasportati presso le aree di accoglienza e attesa.

Al termine dell’emergenza, i residenti che avranno fruito dei bus navetta saranno ricondotti ai quattro punti di raccolta di provenienza: piazza Vittorio Veneto per gli abitanti del settore 1 (zona Stazione), Piazza Umberto Giordano lato farmacia San Ciro (per gli abitanti del centro), Largo Vicolo Barbuto zona Sant'Eligio (per i residenti del centro storico) e l'area verde di via Santa Maria Alfonso de Liguori/via Sant'Antonio di fronte alla scuola Dante Alighieri (zona viale Manfredi).

Medici, 118 e Croce Rossa

Dal 118, durante le operazioni dei guastatori del genio civile, dalla centrale operativa del 118 diretta da Stefano Colelli, fanno sapere che è stato redatto il piano sanitario per eventuali emergenze con dispiegamento di sanitari e mezzi e con allestimento di postazione medica avanzata con otto posti letto in cui in caso di incidenti, i feriti verrebbero prima stabilizzati e poi trasferiti con ambulanze dedicate. "In questa delicata operazione,si vedranno tutte le componenti sanitarie di Foggia e Provincia - Policlinico Riuniti, ospedali di San Severo, Cerignola, Manfredonia e San Giovanni Rotondo - con Asl Foggia, Sanitaservice e Croce Rossa Italia, sotto la direzione della Centrale Operativa del 118, collaborare insieme per fare fronte a qualsiasi evento avverso possa verificarsi".

Saranno presenti i medici qualora dovessero verificarsi malori soprattutto tra anziani e diversamente abili. Il Presidente dell’Ordine dei Medici, il dott. Pierluigi De Paolis, sarà presente nei punti di accoglienza prestando la propria attività volontariamente ed a titolo gratuito.

Nel video in basso le dichiarazioni del Colonnello Commissario Fabio Strinati, Coordinatore Attività Operative e di Emergenza, dell'Ispettorato Nazionale Corpo Militare della Croce Rossa Italiana