Evacuazione 2 giugno, medici foggiani offriranno assistenza nei punti di accoglienza predisposti dal Comune

In molti lasceranno le proprie abitazioni nella giornata di sabato, trasferendosi temporaneamente da amici e familiari per la notte. Per chi non dovesse avere questa possibilità, il Comune ha già predisposto cinque punti di accoglienza allestiti nella villa comunale, nell’università all’interno di tre palestre in zone periferiche della città.

I Medici di Capitanata hanno immediatamente manifestato ampia disponibilità rispetto alle operazioni di prima accoglienza dei cittadini residenti nella zona coinvolta.

La loro presenza è fondamentale qualora si verificassero episodi di malore dovuti anche alla situazione che ha ingenerato ansia soprattutto in anziani e disabili costretti ad allontanarsi dalla propria abitazione.

Il Presidente dell’Ordine dei Medici, Dott. Pierluigi De Paolis, sarà presente nei punti di accoglienza prestando la propria attività volontariamente ed a titolo gratuito. Le operazioni di rimozione inizieranno intorno alle 8.30 e, salvo complicazioni, dovrebbero terminare entro mezzogiorno.