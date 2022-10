Evacuati gli istituti 'Einaudi' e 'Lanza': studenti con irritazione a occhi e gola, sul posto Nucleo Nbcr

Presunta sostanza irritante nelle aule e nei corridoi scolastici, evacuati a scopo preventivo gli istituti 'Einaudi' e 'Lanza', in piazzale Italia, a Foggia.

E' successo questa mattina: subito dopo l'inizio delle lezioni alcui studenti e docenti hanno iniziato a manifestare i sintomi di una forte irritazione agli occhi e alla gola. Immediato l'allarme scattato al comando provinciale dei vigili del fuoco di Foggia: gli uomini del 115 sono giunti sul posto con il supporto del Nucleo Nbcr, specializzato in interventi legati a dispersione di sostanze pericolose.

In corso, quindi, le verifiche strumentali per accertare eventuali dispersioni e risalire quindi alla possibile fonte. Sul posto è presente anche una pattuglia dei carabinieri. Tutti gli studenti e i dipendenti degli istituti coinvolti sono stati fatti allontanare dagli ambienti e posti in sicurezza.