Estradato il boss Marco Raduano: è in regime di 41 bis

"Il boss della mafia foggiana Marco Raduano è stato riconsegnato alle patrie galere. Arrivato oggi in Italia dopo essere stato arrestato in Corsica, è detenuto in regime di 41 bis". Lo ha dichiarato il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro delle Vedove, deputato di Fratelli d'Italia all'Agi nazionale.

Raduano è stato catturato il 31 gennaio in Corsica, dopo quasi un anno di latitanza a seguito dell'evasione da film dal carcere di massima sicurezza 'Badu e Carros' di Nuoro, in Sardegna, il 24 febbraio 2023. Era stato inserito di recente nella lista dei criminali, tra i tre latitanti italiani più pericolosi ricercati da Europol con Enfast. E' stato arrestato in una località di Bastia mentre era in procinto di recarsi in un ristorante di lusso. Non era armato e aveva con sé documenti falsi. In Spagna, 24 ore prima, era finita anche la latitanza del 31enne viestano e suo braccio destro Gianluigi Troiano, arrestato su mandato di arresto europeo e attualmente detenuto nel carcere di Granada in attesa di estradizione in Italia.

"Con la cattura di Raduano", sottolinea Delmastro, lo Stato ha inflitto un duro colpo alla criminalità organizzata garganica. Mi auguro che, grazie al proseguimento delle indagini, possa essere scoperchiata la rete di fiancheggiatori che ne hanno favorito la latitanza, affinchè anche loro possano essere assicurati alla giustizia. Contro la mafia lo Stato non arretra".