Estorsioni della mafia foggiana a D'Auria: il ruolo del sodale dei Lapicirella, "poco affidabili" per Francavilla

Ancora un’udienza per stabilire la presenza e il ruolo che ebbe Giovanni Putignano all’epoca dei tentativi di estorsione nei confronti di Lazzaro D’Auria, l’imprenditore campano che da anni investe nel territorio di Capitanata.

Ieri mattina come teste, in collegamento video, c'era Pino Francavilla, da poco resosi disposto a collaborare con la giustizia.

Dal 2015 al 2017, in seguito all’acquisto di alcuni terreni dal Comune di Foggia a Borgo Incoronata, Lazzaro D’Auria subì numerosi atti intimidatori ai fini estorsivi. Ma l’imprenditore campano non cedette e, nonostante venne più volte minacciato di morte, nel 2017 denunciò per tentata estorsione aggravata e continuata in concorso con Rocco Moretti, Domenico Valentini, Giuseppe Lapiccirella, Carmine Delli Calici e Nicola Paradiso.

In un secondo momento, durante l’incidente probatorio, D’Auria riconobbe anche Giovanni Putignano. Da quel momento l'imprenditore è costretto a vivere sotto scorta h24. Furono chiesti 12 anni per Rocco Moretti, già detenuto per questa vicenda dal 9 ottobre 2017 e ritenuto il mandante della tentata estorsione.

Stessa condanna richiesta anche per i sanseveresi Giuseppe Vincenzo La Piccirella, ritenuto il referente di Moretti su San Severo, e Carmine Delli Calici.

Chiesti ancora 10 anni di reclusione per Domenico Valentini, foggiano, ritenuto uno degli emissari di Moretti e per Nicola Paradiso, di Torremaggiore.

Avendo, all’epoca, riconosciuto Putignano in un secondo momento, partì un processo che ancora oggi non vede la fine.

Ieri mattina, nella sezione penale del Tribunale di Foggia, è stato ascoltato Pino Francavilla, in collegamento perché recluso.

Negli anni in cui D’Auria ricevette le minacce estorsive, durante un incontro erano presenti Francavilla e lo stesso Putignano - che si dice estraneo alla vicenda - il quale, però, era sodale dei Lapiccirella di San Severo, famiglia con la quale Francavilla, ha riferito, non ebbe mai alcun tipo di rapporto perché “poco affidabili”.

Il Presidente Di Lella ha rinviato per la discussione al 3 ottobre e al 17 per l’eventuale sentenza.