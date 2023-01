Estorsioni a un imprenditore, i nomi dei 4 arrestati: c'è l'uomo del 'pellegrinaggio mafioso'

Estorsioni in cantiere, interrogatori di garanzia per i quattro indagati - i foggiani Giuseppe Bruno, di 30 anni, Giovanni Russo di 48, Antonio Lanza di 46 e di Pompeo Piserchia di 40 - arrestati dai carabinieri e sottoposti agli arresti domiciliari.

I quattro, accusati di estorsione mediante ‘cavallo di ritorno’ in danno del responsabile di un cantiere, sono comparsi davanti al gip per l’interrogatorio di garanzia. Come riporta Ansa, solo Bruno, già detenuto nel carcere di Lecce, si è avvalso della facoltà di non rispondere; gli altri invece hanno respinto ogni addebito dichiarandosi innocenti. Tra i coinvolti, vi è anche Pompeo Piserchia, il cui nome rimbalzò in cronaca per una diretta social pubblicata sulla propria pagina facebook che lo mostrava impegnato, con moglie e figlioletto, in ‘pellegrinaggio mafioso’ sulle tombe dei boss Provenzano e Riina (continua a leggere).