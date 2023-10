'Botti' ed esplosioni come se fosse Capodanno: "Non dormiamo più, siamo esasperati"

'Botti' ed esplosioni come se fosse Capodanno. Il centro storico di Foggia - in particolare l'area tra Piazza Mercato e l'Epitaffio - è ormai in balia di gruppi di giovanissimi che si 'divertono' con petardi ed esplosivi di sorta, che fanno sobbalzare i residenti.

"È diventata una zona di guerra, tra lancio di botti, accensione di batterie, rifiuti e delinquenza di ogni tipo", si sfogano i residenti. "Nel centro storico è diventato impossibile il diritto al riposo". Ad agire è un gruppo di giovanissimi: "Si aggirano con petardi e li lanciano mentre si spostano di piazza in piazza nella zona". L'appello è quindi alle forze di polizia e di controllo della zona: "Fate qualcosa, intervenite".