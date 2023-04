Esplosione in via Silvio Pellico: ordigno rudimentale sul pianerottolo di una abitazione

Un ordigno rudimentale - sembrerebbe un grosso petardo - è stato fatto esplodere poco prima delle 20, in via Silvio Pellico, a Foggia, sul pianerottolo di una abitazione (attualmente disabitata), situata al terzo piano di una palazzina.

La deflagrazione è stata potente e ha spaventato l'intero quartiere. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco, giunti con una squadra e un mezzo di supporto con autoscala, per bonificare e mettere in sicurezza la zona. Al momento non sono stati quantificati i danni provocati, ma non risultano feriti. L'accaduto è all'attenzione della polizia, che ha avviato le indagini del caso e dovrà ricostruire la dinamica e il contesto dell'accaduto, ovvero se circoscrivere l'accaduto ad un atto vandalico o ad una vera e propria intimidazione.